美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）於美東時間3月25日簽署了成立海巡工作小組（CGWG）備忘錄。此一嶄新平台，將使AIT及TECRO能透過雙方指派代表機構，即美國海岸防衛隊（USCG）及台灣海巡署，增進溝通、建立合作關係、並分享資訊。

AIT表示，備忘錄也確認了雙方在追求共同目標上之合作關係，包括保護海洋資源、減少「非法、未報告及不受規範」之漁業行為，並參與海上聯合搜救及海洋環境污染應變活動等。本備忘錄由AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）及駐美國台北經濟文化代表處代表蕭美琴簽署；國務院東亞及太平洋事務局代理助卿金成（Sung Kim）及美國海岸防衛隊國際事務主任Ann Gastiglione-Cataldo亦到場見證。

AIT指出，備忘錄乃以美台之間強健的人民與人民關係為基礎。美國支持台灣在應對全球關切議題上，包括海事安保與海上安全，及建立網絡以增進海事執法、資訊交流及國際合作等議題，進行有意義的參與並做出貢獻。自1979年簽署《台灣關係法》以來，AIT及TECRO向來致力鼓勵美台雙方社會深化交流合作，此一備忘錄正是這些努力的最新展現。

外交部今天下午將舉辦「台美海巡合作瞭解備忘錄」宣布茶會，外交部長吳釗燮、海委會海巡署署長周美伍以及美國在台協會（AIT）處長酈英傑出席。

(中時 )