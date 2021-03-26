打響彰化西南角發展第一炮，矽品進駐二林中科佔地14.5公頃。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

矽品精密拜會彰化縣長王惠美後，確定要在彰化中科二林園區設廠，設廠面積14.5公頃，預估未來8至10年投資800億元增7500個工作機會。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

矽品精密拜會彰化縣長王惠美後，確定要在彰化中科二林園區設廠，設廠面積14.5公頃，預估未來8至10年投資800億元增7500個工作機會。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密確定要彰化中科二林園區，取得設廠面積14.5公頃，預估未來8至10年如滿載運轉，投資金額約800億元，為彰化增加7500個工作機會，矽品精密26日拜會彰化縣長王惠美後，矽品精密資深副總經理簡坤義，正式對外表示，中科四期二林園區，將做為該公司未來長期發展的重要基地，正在做建廠規劃，今年下半年啟動建設。

縣長王惠美表示，台灣半導體封裝測試業的產值佔全球第一，矽品精密能選擇投資彰化，印證彰化優越的投資環境，縣府團隊將積極配合矽品進駐，同步啟動快速行政作業流程，加速二林園區附近二林及溪湖生活圈週邊公共基礎建設、台76線芳苑至埔鹽延伸國道中山高速公路的交通聯外道路開闢，矽品精密進駐，希望能為中科二林園區起到龍頭作用，引入更多活水與商機，並配合二林精密機械園區的開闢，吸引更多上下游產業進駐，推升整體彰化西南角的就業機會與經濟成長。

矽品公司於2007年設彰化廠，預估8年滿載運轉，但在第5年就達標，是彰化重要的高科技產業，帶來許多就業機會，4000多名的員工中，有超過一半是彰化的子弟，更有許多是原本在外地工作的彰化子弟返鄉服務。為延續在彰化合作情誼，兩度拜會王縣長尋求協助設廠事宜，經縣府團隊提供簡報及各項區位的細節，很快取得共識定案，並於2月中旬經矽品董事會正式通過取得園區設廠用地。為彰化西南角的發展注入一劑強心針。

縣府經濟暨綠能發展處指出，二林園區未來將成為中台灣高科技產業聚落，設廠後縣府歡迎在外打拼的彰化遊子返鄉就業，希望吸引更多在地鄉親及外縣市的求職者彰漂到二林基地。

(中時 )