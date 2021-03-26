有網友匿名投稿「靠北幼兒園」爆出朋友是一名幼兒園老師竟在IG上貼出小朋友的照片，照片還P圖指出，嫌棄小孩什麼事都做不好，甚至直批「智障日常」、「全家都沒救了」，引發不少網友反彈，痛批，「這根本不適合做幼教老師」、「下架這位老師！」

「靠北幼稚園」一名網友匿名投稿指稱，「雖然是朋友，不過真的看不下去，想想如果是自己的小孩被這樣說做何感想。」並附上2張IG限時動態截圖，該位幼稚園老師PO出一張小朋友的照片，不僅露出正臉，還在臉部下方放上「智障日常」的字樣，幼稚園老師還直批，「飯吃不好、水喝不好、書包收不好、口罩戴不好，還他X尿在教室裡，重點是他的媽咪還是覺得他很好，完全不知道自己確定是生出了一個社會敗類，全家都沒救了」，說就算雙倍月薪，他都不想帶到這個小朋友，「可惜現實的我月薪三萬，還是不得不顧他。」

另一則動態則貼出另一名小朋友的照片，該名老師抱怨，「就是太期望他變成正常人，才會那麼不爽，放生他的話，我每天就開開心心了」，但後面他卻補一句「事不宜遲，明天開始。」最後更放別班的學生笑說「先看看別班的小可愛，消氣。」

網友也紛紛出征怒罵，「沒耐心的老師，根本不配」、「讓他紅吧~讓他永遠領不到超過3萬 ……不要在幼教界生存」、「這種人沒有同理心，還可以做幼教老師，這世界怎麼了？」

北市教育局副局長陳素慧指出，幼兒園已讓該名老師離職，未來會請各非營利幼兒園在聘用教保員時注意老師的人格特質，要具有愛心熱情。

陳素慧說，接下來會調查，該名老師在網路上做批評是否有傷害到學生，了解老師在任教期間是否有正面批評學生，導致學生心靈創傷，如果有就涉及兒少法，就會送社會局審議裁罰，確定有裁罰會送不適任教保人員。

(中時 )