大陸股市26日開市靠穩。

香港信報報導，上證指數26日開市報3,373點，漲9點，漲幅為0.29％。深成指開市報13,493點，漲72點，漲幅為0.54％。

滬深300指數開市報4,953點，漲27點，漲幅為0.56％；創業板指數開市報2,672點，漲16點，漲幅為0.64％。

各類股個別發展，水泥、鋼鐵、金融、房地產、有色金屬、電力股靠穩；石油、煤炭、化工股偏軟。

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(工商 )

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