A股開市靠穩 石油化工股偏軟 11:092021/03/26 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市26日開市靠穩。 香港信報報導，上證指數26日開市報3,373點，漲9點，漲幅為0.29％。深成指開市報13,493點，漲72點，漲幅為0.54％。 滬深300指數開市報4,953點，漲27點，漲幅為0.56％；創業板指數開市報2,672點，漲16點，漲幅為0.64％。 各類股個別發展，水泥、鋼鐵、金融、房地產、有色金屬、電力股靠穩；石油、煤炭、化工股偏軟。 明年可望賺逾五股本 聯發科 大摩喊到1,130元 台積電回神 台股早盤上漲逾百點 (工商 ) #開市 #漲幅 #偏軟 #A股 #大陸股市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積復活 躍上短均 10:522021/03/26 財經 《生醫股》外資用力挺 晶碩悍飆高 11:262021/03/26 財經 《鋼鐵股》減資助攻EPS 東和鋼鐵攀高價 11:432021/03/26 財經 台積電回神 市值重返15兆元 11:512021/03/26 財經 金融股擁四大利多 外資狂掃 04:102021/03/26 財經要聞 詐團跨海騙上億 2嫌大馬押返台 04:102021/03/26 社會新聞 台積電開582元漲7元 台股漲逾百點 09:082021/03/26 財經 壽險挺台股 持股市值近2兆 04:102021/03/26 財經要聞 《台北股市》台股開高80點 台積電止跌回5日線 09:272021/03/26 財經 《其他股》2外資比讚 美利達飆速 10:352021/03/26 財經 《港股》扳回頹勢 恆生重回兩萬八 11:092021/03/26 財經 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】全球貿易動彈不得 最大贏家竟是「他」 - 財經 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 新疆棉風波狂燒 外國品牌股價跌 這檔最慘 - 財經 【長榮輪卡運河】長榮無賠償責任 股價漲逾3％ - 財經 台積電解水荒 到勤美之森取水 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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