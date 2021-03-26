台灣水荒日趨嚴重，科技大廠爭搶水資源！勤美（1532）集團旗下璞真建設台中百億豪宅「勤美之森」工地，率先釋出無償提供地下水源給台積電（2330）納入備援取水後，吸引越來越多科技大廠想要「分一杯羹」！

繼台積電昨（25）日正式啟動載水車取水作業之後，除了台灣美光之外，台灣面板大廠友達光電（2409）今日上午8點，也已經派員前來「勤美之森」工地取水化驗，爭取工地水源當備援取水之用。

就連位於新竹的多聯科技，身為半導體供應鏈的一員，平時雖已進行節能減碳、節水措施等相關執行，但鑑於全台水資源短缺，多聯科技未雨綢繆，也已提前到「勤美之森」工地取水，以備不時之需！

勤美集團董事長林廷芳身兼多聯科技總經理，身體力行、率先實踐企業至建築工地取水，期望藉此拋磚引玉，ㄧ同共度難關！

勤美集團表示，「勤美之森」建案基地面積約4,000坪，將興建地下5層、地上35層樓，若依傳統工法需開挖21口井，璞真建設運用智慧大數據分析，僅開挖13口井，視水位狀況約抽水5至8口，全案從開挖到完工預估可節水868萬噸、約6個石岡壩水庫，可減少用電504萬噸、減碳2,790噸，約7座大安森林公園。

勤美集團強調，「水」，很珍貴，是公共的財產，對於近期因天侯影響所造成的水資源短缺，勤美集團除了在建設工程中運用智慧工法節水節電外，亦主動提出將工地開挖所抽取的地下水，無償提供給工業界及民眾使用，一起度過這次的缺水危機。

(工商 )