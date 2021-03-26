新北市永和警分局中正橋派所警員王膺豪及李卓彥協助8旬老嫗返家。（永和警分局提供）

新北市永和警分局中正橋派所警員王膺豪及李卓彥協助8旬老嫗返家。（永和警分局提供）

新北市永和警分局中正橋派所警員王膺豪及李卓彥3月16日上午8時許接獲值班派遣捷，運站內有位疑似迷失老婦人在捷運站內徘徊，警方到場後看見一位老婆婆很慌張地想表達身分，但卻無法說明清楚。

警員王膺豪及李卓彥辨利用人臉辨識器確認老婆婆的身分住在派出所轄區，並請值班人員協助找尋其家屬電話，在等待期間擔心86歲宋姓老嫗站太久會累，便先行跟捷運公司借用輪椅讓宋老婆婆坐著休息，家屬接到警方電話後馬上至接運站接回其母親，家屬表示發現其母親不見時非常慌張也到處在尋找，接著就接到警方電話通知，到場時看見其母親時便鬆一口氣，非常感謝警方的協助。

警方呼籲民眾家中長輩如高齡患有失智情形者，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若失去聯絡切勿慌張，只要發覺親屬行蹤不知去向即可向警方報案協尋，並請記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等等特徵，讓警方協助找到回家的路。

(中時 )