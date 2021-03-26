新疆棉風波越演越烈，包括服飾品牌H&M、運動品牌Nike與Adidas都受到波及，今（26日）股價應聲下跌，H&M下跌1.84%、Nike跌3.39%、adidas則遭重創6.10%，災情相當慘重。

由於H&M發布抵制新疆棉的聲明，引發大陸民眾發起抵制運動，風波燒到曾抵制新疆棉的Nike與Adidas身上，微博上更流傳許多民眾燒球鞋的影片，情況惡化十分快速。

各大廠商的股價都受到拖累，H&M下跌1.84%至202.70瑞典克朗、Nike股價跌3.44%至128.64美元、Adidas狀況最糟，暴跌6.10%至261.80歐元，若風波向外擴大，股價短時間內都難回升。

值得一提的是，新疆棉風波狂燒，進而引發中西雙方的對立，外國廠牌股價下跌，不過大陸運動品牌安踏與李寧都強勢上揚，在香港上市的安踏狂升5.94%至128.50港幣，李寧同樣勁揚7.50%升至53.75港幣，股價狀況呈現兩極化。

事實上，新疆棉風波除網友間彼此交戰外，歐盟周一與美國、英國和加拿大宣布對涉嫌在新疆侵犯人權的中國官員實施制裁，雙方剛簽訂的貿易計畫可能受到影響，若狀況持續惡化，股價短時間內恐怕還會受到牽制。

(中時新聞網)