就算同為「香蕉船組合」之一，熱火退役球星「閃電俠」韋德最近坦承自己最愛的隊友，並非是曾經一起奪下兩次總冠軍的「小皇帝」詹姆斯，而是熱火資深老將哈斯蘭，「做這個選擇很難，因為我最喜歡的隊友並非大家希望我說的詹皇！」

「我跟哈斯蘭一起進入聯盟，不管是在熱火隊內，或是在邁阿密任何一個地方，哈斯蘭都會支持我，」韋德說，「我們之間建立了兄弟情，關係也很緊密，還一起贏下總冠軍，你們必須知道，我在邁阿密無須擔心任何事，就因哈斯蘭支持。」

畢竟韋德跟哈斯蘭當起隊友時間，本來就比詹姆斯還要多上許多，就算哈斯蘭在場上並沒辦法帶來跟詹皇一樣多的幫助，哈斯蘭卻始終陪伴在韋德身邊一起打拚與爭冠，韋德會如此珍惜跟這名老隊友之間友誼，也算相當合情合理的選擇。

只是韋德、詹姆斯、保羅與安森尼的「香蕉船組合」，確實也有相當深厚的私下交情，韋德也是唯一曾跟詹皇在場上攜手作戰的好友，保羅與安森尼先前雖都謠傳有機會跟詹皇聯手，最後都以告吹收場，最起碼韋德比起保羅、安森尼幸運許多。

(中時 )