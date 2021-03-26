24歲大陸男偶像姚明明（藝名：姚柏南）曾參加韓國選秀節目《MIXNINE》，2019年初回到大陸錄製選秀《青春有你》出道。近日一女網友先稱是自稱是姚明明前女友曬出親吻影片，使姚明明發聲明承認是發生在2016年的一段感情，該女網友後來持續爆走，大爆都是因為「XYL」絕情，自己才會去找「YMM」，引來網友狂猜XYL是肖宇梁，昨該女又曬出房內脫衣服影片，說：「真愛粉，認得這張臉，這個聲音吧」。

微博網友「MMAQL」日前先自曝和姚明明交往過，後來又疑似點名肖宇梁，稱：「還有另一個錘，但是那是我真正愛過5年的人，不忍心錘他」接著曬出和一男在房內激情影片，女方疑似只穿一件寬鬆上衣，下半身沒穿，臀部若隱若現，昨晚她又曬出跟某男在房內床上脫衣，最後她將男方撲倒影片，引來網友狂猜：「肖宇梁粉絲在嗎？認一認是不是他」、「這不是肖宇梁是誰！他化成灰我都認識！」、「這不是姚明明！這不是姚明明！」。

微博網友「MMAQL」分享撲倒男偶像影片。（圖／翻攝自MMAQL微博）

微博網友「MMAQL」疑承認墮胎。（圖／翻攝自MMAQL微博）

有網友問：「他讓你打胎了？」「MMAQL」回應：「你說了一半對了，想像一下，當你發現時孤苦無依打他電話，他卻一直掛電話不負責玩消失的感受，當時我就發誓，一定會讓他付出代價」，又補充：「你家哥哥也很愛攝影，也會趁我不知道時拍攝，呵呵，白蓮花」，隨後刪文。

微博網友「MMAQL」透露和男偶像分手後曾交往10幾個男星。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

肖宇梁至今暫無回應。（圖／翻攝自肖宇梁Rainco微博）

今凌晨，「MMAQL」發文稱跟某男分手後，「我報復心態陸續交往了十幾個男生，但是交往後發現居然都是別人的愛豆，現在看應該還是你認識的，這個圈子太小了，但是我對你太癡情了當時，別人的愛豆衣服脫光了在床上，我都不讓他碰一下」，並透露曾在餐廳遇到過這位男偶像舊愛，「我當時好想衝過去給你兩腳」，又說還留著對方的牙刷，對此，肖宇梁、姚明明都暫無回應，不知影射對象和爆料真偽。

(中時新聞網)