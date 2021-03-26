金曲歌后詹雅雯近期確診巴金森氏症，去年在小巨蛋與她同台飆唱的來賓、衛福部長陳時中透露，昨晚和詹雅雯通過電話，答應了詹雅雯，明年若開演唱會一定會去當來賓，希望能給對方帶來正向的力量。

詹雅雯去年9月舉辦「30週年」巡迴演唱會，陳時中擔任嘉賓驚喜現身，與詹雅雯合唱「戀情海」、「想厝的人」2首歌曲。詹雅雯當時稱讚陳時中有男子氣魄，還說「聽到阿中大哥說0確診，就會愛上他。」

衛福部今日舉辦社工日活動，陳時中也受邀出席，會後他受訪時表示，昨晚有打電話給詹雅雯，對方的心情穩定，至於病情則屬於個人隱私，不方便講，不過可以講好的消息。

陳時中透露，詹雅雯問他，如果明年5月開演唱會，邀請他當來賓會不會去？他說「當然一定，好啊，第1次來，第2次也會去」，希望給詹雅雯一個正向的鼓勵。病人在生病的時候有個希望在，希望他願意來當來賓，也可以給她帶來正向的力量。

(中時 )