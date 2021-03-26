新北市泰山一名鐵工廠劉姓小開，因為喜愛玩槍而沉迷改造槍械，自己上網學習車工，還將工廠打造成工作室進行改造槍械，台北市刑大偵八隊獲報後，昨晚荷槍實彈前往搜索，當場在工作室內查獲10把長短改造槍枝和子彈，最特殊的是劉嫌還可以自行製出掌心雷手槍，警方並未查獲販賣事實，但劉嫌卻表示是因「地方亂，角頭多，所以才製槍防身」。

台北市刑大偵八隊獲報有人私設地下槍械工廠，昨晚荷槍實彈前往攻堅。(戴志揚翻攝)

改槍防角頭，鐵工廠小開上網學改槍遭抄出10把長短槍遭逮。(戴志揚翻攝)

據了解，劉嫌繼承家業經營鐵工廠，但是從年輕時就喜歡槍械，所以自己上網蒐集相關知識，有空時就利用自己的鐵工長才，躲在自己工廠內的工作室，改早長短槍械及子彈。

北市刑大偵八隊查獲改造完成之火藥式手槍4枝、鋼筆手槍4枝、子彈成品21顆、改造空氣長槍2枝。(戴志揚翻攝)

台北市刑大偵八隊獲報有人私設地下槍械工廠，昨晚荷槍實彈前往攻堅，除了逮捕劉嫌外，查獲改造完成之火藥式手槍4枝、鋼筆手槍4枝、子彈成品21顆、改造空氣長槍2枝及電鑽、迷你車床、固定夾、鑽頭、銑刀、鉸刀、游標卡尺等改造槍彈工具一批，其中還有一把精巧的掌心雷手槍，21顆子彈以及改槍工具。

劉嫌應訊時坦承，他利用在外購得的玩具槍和空氣槍以及自家工廠內的原料，自行車磨改造，但只是自己欣賞把玩，從來沒有對外販售。警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，詢後移送臺灣新北地方檢察署偵辦，並持續追查本案有無共犯及槍彈上、下游流向。

市刑大指出，為了強化台北市市治安環境，局長陳嘉昌指示將肅槍列為重點工作，並責令各外勤隊持續加強情蒐非法改造槍枝情資，強力掃蕩改造槍枝場所，阻絕非法槍彈來源，以徹底消除危害治安與民眾生命安全之犯罪工具。

警方也表示，將透過涉槍情資整合、運用，全面查緝國內各式改造槍械工廠及高風險擁槍分子，從源頭斷根，以有效遏阻不法槍枝之來源，避免流入市面，確保人民生命財產安全。同時呼籲民眾，若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同打擊槍枝犯罪，以有效淨化社會治安。

(中時新聞網)