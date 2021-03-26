隔晚美股上漲，也激勵連五日累計下跌超過1500點的港股。恆生指數開高144點後，收復百日線約27962位置，同時也重登兩萬八關卡。早盤也一度上漲超過300點。目前，恆生指數在28,141.36點，上漲241.75點，漲幅0.87%。國企指數(H股)在10,830.43點，上漲86.16點，漲幅0.8%。

大型科技股表現不同調，騰訊漲1.5%為615港元，阿里巴巴一度再創2021年來新低，目前跌2.7%為215港元。

稍後預定公布財報的美團，一度漲2.6%報295元。

在港第二上市，在美掛牌的中概股續跌，以25日大跌近一成的百度，早盤也繼續一度再跌11.6%，低點見200.4港元。在港第二上市的4個交易日，股價已大跌逾兩成。

市場傳出，小米與長城汽車將攜手生產電動車。小米漲5.6%，長汽更是漲8.4%。

建行(00939)及工行(01398)亦將公布財報，分別漲0.6%與平盤整理。

新疆棉花事件持續發酵，體育用品類股繼前一日上漲勢頭，早盤安踏再漲6%，一度是表現最好大型股。不過，申洲再挫逾4%，也暫時為表現最差權值股。

(時報資訊)