街口支付今(26)日宣布正式於麥當勞全台近400家餐廳上線！為歡慶與麥當勞的合作上線，3月31日（三）起至4月27日（二）透過街口支付付款最高享14%回饋，現在到麥當勞餐廳，無論在櫃枱、數位自助點餐機、McCafé 旗艦專櫃及得來速，皆可使用街口支付完成結帳。

街口支付持續拓展電子支付使用場域，而速食業屬於高頻次的消費場域，且以年輕世代為主要客群，因此在通路拓展方面，速食業是街口支付重點開發的場域之一。而麥當勞一直在街口支付用戶的許願清單中榜上有名，自1月19日於指定門市開放測試後，也引起網友熱議，街口支付積極回應用戶的期待，於今(26)日正式宣布全台麥當勞門市已可使用街口支付。

街口支付與麥當勞強強聯手推出上線回饋活動，鼓勵用戶多使用街口支付結帳、享用麥當勞。3月31日（三）至4月27日（二）止，持街口+ APP單筆消費滿100元以上(含)，享10%現金回饋（單筆最高30元，每人每周限回饋一次），使用指定付款方式，再享街口幣回饋（使用「台新街口聯名卡」綁定街口+ APP付款，每日18:00~24:00 單筆消費滿100元(含)，最高享4%街口幣回饋；使用街口帳戶或連結銀行帳戶付款，筆筆享2%街口幣回饋）。

街口支付可在多元場景支付消費，根據街口app公告，除了最新可在全台麥當勞使用街口支付外，街口支付也可在頂呱呱、肯德基、摩斯漢堡、必勝客、漢堡王、胖老爹等連鎖速食門市使用。而麥當勞也以支援多元支付方式，除了現金、點點卡、信用卡付款之外，支援全台寺大電子票證（icash、有錢卡、悠遊卡、一卡通），電子支付方面則可使用LINE Pay、街口支付以及台灣Pay。

(科技)