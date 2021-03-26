幼教老師PO文罵小孩「智障」，引發軒然大波。消息被轉貼到臉書社團《爆料公社》後，引起網友熱議討論，小孩在同家幼兒園就讀的家長表示，學校已經通報教育局處理，但她認為教小孩的確會崩潰，這名老師應也沒想過私人帳號的東西會流出來，如今她也因為自己的口無遮攔而得到教訓，連工作都不一定保得住。但不少家長則崩潰表示，每個孩子發展速度不同，如果沒愛心與耐心為何要當老師？

一名網友今在臉書社團《靠北幼稚園》上分享兩張IG限時動態的截圖，一名在台北市某幼兒園任職的老師在私人IG上分享一張兒童的正面照，在其臉部下方放上大大的「智障日常」字樣，抱怨孩子飯吃不好、水喝不喝、書包收不好、口罩戴不好，重點是孩子媽還覺得他很好，「完全不知道自己確定是生出一個社會敗類，全家都沒救了！」

這名幼教老師甚至放話說，給她兩倍的月薪她都不想教到他，但現實就是，就算只有月薪三萬元，她還是要教他。貼文立刻引起熱議，不少網友怒批老師行為不妥，「誇張，孩子是每個父母的心頭肉，為人師表這樣發言真的非常不ok」、「老師您真的不適合這個位置，這個單位主管也要審視自己怎麼沒有發現這老師的行為偏差。」

消息被轉發到《爆料公社》上，孩子就讀同校的家長表示，學校現已通報教育局，行政老師也應該接電話接到手軟，因為許多家長看到都致電學校了解此事。而她認為教小孩肯定是會教到崩潰，老師和保母都是有極限的，但這個老師可能從沒想過自己的私人帳號會被截圖公開。

這位家長提到，上傳小孩的馬賽克照片，還用文字罵人真的很不可取，但這幾個小時她大概也為自己的口無遮攔得到嚴厲的教訓，連工作也不知道能否保得住。因此呼籲大家留一線生路給她吧！這文一直洗對孩子也不好。而這家幼兒園的老師都對孩子很好、很有耐心。不過，若是她的孩子被這樣謾罵，她一定會告老師，只是覺得不需用言語去攻擊教師的行為。

由於這名教師的文中也罵到家長，不少家長見狀崩潰留言，「我小孩也會吃飯吃滿地，這樣要被罵智障，我是無法理解與接受」、「孩子被這樣貼標籤，我會直接去學校鬧」、「如果他是我兒子一定心疼死，每個小孩發展歷程不同，這個老師沒耐心、愛心為什麼要當老師」。

(中時新聞網)