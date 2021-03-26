抓到了，農會選舉競爭太激烈，田中鎮農會會員一票行情竟高達5千元至8千元！彰化地檢署近日接獲線報，經專案小組偵辦，25日傳訊登記候選的代表4人、選民會員16人，共20人到案，訊後諭知4名行賄者依3萬元至10萬元不等交保，選民均請回。

彰化縣基層農會選舉順利落幕，競爭最激烈的田中鎮農會，因前總幹事曾昭英退休後，多達3方派系人馬勢力角逐，有3人登記候聘角逐總幹事寶座；選前就賄聲賄影。

彰化檢警調接獲線報，指田中鎮農會會員代表選舉傳出現金賄選，農事小組代表候選人以現金行賄會員，且一票行情高達5千元至8千元，十分驚人。

彰檢指出，因情資明確，檢方組成專案小組指揮警調偵辦，25日由檢察官何蕙君、王元郁、蔡奇曉及陳宗元，指揮雲林縣調查站、彰化縣調查站，及田中警分局，傳訊涉案人20人到案說明。

經調查後發現，田中農會已當選的2名蕭姓和陳姓等3名已當選的農會代表，與另名落選的陳姓代表候選人，在2月21農事小組、代表選舉投票日前夕，分別對選區內15名農會會員行賄，金額每人5000元至8000元不等。

傳訊到案的16名會員僅1人未收到現金，其餘15人坦承受賄，檢警並查扣2萬元賄款。檢方訊後已當選的2名蕭員代表各10萬元、5萬元交保，陳姓代表6萬元交保，落選的陳女則以3萬元交保。至於案情是否向上發展，賄款款項來源有無涉及當選理監事？檢警仍在進一步擴大偵查釐清。

縣府農業處表示，基層農會改選，若農事小組長、會員代表涉嫌賄選而當選，經司法判決有罪確定後將可依法解職，除非司法追查出賄款來自農會理監事，否則判決結果並不影響已當選理監事行使職務。

(中時 )