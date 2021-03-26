受到去年無颱風侵台影響、降雨量也僅是歷史平均值2至6成，再加上今年春雨偏少，農委會副主委陳駿季表示，評估今年春作農作牴，最易受影響的是淺山坡栽培的落葉性果樹、茶及竹筍，其中又以中彰投地區影響明顯，面積約有2萬8955公頃，呼籲農民應提早因應。（鄧博仁攝）

受到去年無颱風侵台影響、降雨量也僅是歷史平均值2至6成，再加上今年春雨偏少，農委會副主委陳駿季表示，評估今年春作農作牴，最易受影響的是淺山坡栽培的落葉性果樹、茶及竹筍，其中又以中彰投地區影響明顯，面積約有2萬8955公頃，呼籲農民應提早因應。（鄧博仁攝）

受到去年無颱風侵台影響、降雨量也僅是歷史平均值2至6成，再加上今年春雨偏少，經濟部日前已宣布台中、苗栗等地供五停二，為了協助農民可能面臨未來乾旱率增加，依農委會盤點指出評估今年春作農作物，最易受影響的是淺山坡栽培的落葉性果樹、茶及竹筍，其中又以中彰投地區影響明顯，面積約有2萬8955公頃，呼籲農民應提早因應。

依農委會與經濟日前決議，包括台中、苗栗、新竹、部份桃園地區停灌，農委會表示，今年一期作停灌區域達7萬4000公頃，其餘區域維持供灌面積達23萬6000公頃。

農委會副主委陳駿季表示，目前多數果物仍在結果期，因此農委會提供各種措施因應，順利的話果實會正常發育。

其中，依農委會目前盤點出來指出高度敏感作物如百香果、草莓等達2萬2088公頃；中度敏感作物如文旦、西瓜、蕃薯等達3萬3349公頃；低度敏感區域如芒果等達5萬7653公頃；上述敏感作物中供水情形又為「嚴重缺水」等區域合計達2萬8955公頃。

陳駿季建議，農民在缺水時可採如草生栽培、滴灌等模式種植。農委會也提供單一農戶最高40萬元，設置如管路灌溉設備、調蓄設施、調節控制措施及動力抽水設備等；據統計，截至今年1月至今已有1600多戶申請近1億元的節水設備補助，相較過去提高約5成。

陳駿季指出，除了今年相關抗旱策略外，未來也將持續「節水省水技術研發」、「精準配水技術研發」及「水情資訊整合」如加強耐旱作物育種、高光譜判識作物缺水、智能化作物生產節水田間管理技術、水資源精準利用技術開發等做為中長期措施策略，目前行政院已核定4年期計畫、每年1.9億預算用來研發。

(中時 )