長賜輪塞住蘇伊士運河，海運貿易受到重創，不過塞港卻也造成貨櫃更搶手，根據CNBC報導，市場觀察家指出，此次長賜輪堵住部分全球貿易，恐導致貨櫃運費飆漲，相關廠商可說是此次事件中唯一的贏家。

長賜輪塞港已造成每日高達96億美元（約2736億台幣）損失，若阻塞時間拉長影響，金額將持續向上攀高，然而運河堵塞對某些人來說不一定是壞消息，運費將因產業鏈暫時中斷而跳升，營運商也能從中獲利。

摩根大通報告指出，蘇伊士運河是世界海運主要河道，占全球貿易量12%，若關閉時間拉長將使貨櫃運輸成為最大的受益者，另外油輪、散貨船及航空運輸的價格也會有所提高。

另外，若船隻改行好望角航道將增加20至30%的距離，道路程更長將導致燃油成本上漲，但由於運費將會攀高，因此摩根大通預估，「這不會損害盈利能力，對輪船公司會更有利。」

目前長賜輪仍卡在蘇伊士運河中間，先前曾使用拖船擺正未果，兩側挖土機與挖泥船持續運作，盼能加快搶通速度，當局預估28、29日滿潮時將是脫險最佳時機，若錯過可能會延後數周。

(中時新聞網)