強強聯手！「極品莊園咖啡」與「Feeling18巧克力工房」宣布，將於26日開展的「2021台北國際烘焙暨設備展」中，合作推出聯合限量商品；由兩大品牌的技術專家特別開發兩款新口味巧克力與精選咖啡， 也為烘焙展增添不少創意。

Feeling18是2006年自網路起家的頂級生巧克力品牌，此後產品線不斷延伸，推出如巧克力國王派、蝴蝶酥、冰淇淋等點心；該品牌更早在2019年就率先引進日本「生吐司」項目，儘管台灣後進者不斷湧入，每到周末，位於南投埔里的Feelong 18門市仍有排隊搶購熱潮，平均排隊40分鐘才能買到，成為南投最熱門的伴手禮品牌之一，在疫情重創台灣餐飲業之際，去年營收還能逆勢成長三成多。

而Feeling18與極品莊園咖啡最新推出的限量組合商品，也在26日的「2021台北國際烘焙暨設備展」首次亮相，也是該品牌首度在巧克力產品中加入「咖啡」元素。

熱衷於挑戰新產品的Feeling18創辦人茆晉〈日爿羊〉表示，在與極品莊園咖啡合作之後，才知道選對了咖啡、竟然能給生巧克力等烘焙產品帶來新的口感變化，預計將能刺激更多的銷售。

茆晉〈日爿羊〉表示，與極品莊園咖啡的限量組合商品，不僅是Feeling18又一次在產品線上的新突破，也是首度嘗試與飲品跨界合作，由於極品莊園咖啡具有全台灣唯一「從種子到豆子、從豆子到杯子」全覆蓋的研發能力，未來他將與極品莊園咖啡針對不同的烘焙產品，在咖啡專業杯測師的品評鑑定下，找出最合拍的咖啡產品，讓消費者帶來更美好的風味享受。

(工商 )