香港女星朱茵以《射鵰英雄傳》的黃蓉打開知名度，並以《西遊記》中飾演「紫霞仙子」穩坐性感女神寶座，49歲的她是演藝圈著名美魔女，然而日前接拍電玩廣告，卻遭毒舌網友虧「歲月不饒人」，就有網友曝光她11歲的仙氣美照，證明朱茵永遠是不老女神。

日前朱茵為了替知名遊戲拍攝廣告，睽違26年再扮紫霞仙子，重現經典台詞「我的意中人會是誰呢？」然而卻遭網友窺她已經沒有當年的靈動感，感嘆歲月真的不饒人，認為她被紫霞仙子綑綁了幾十年，「多少年了，還在消費星爺，紫霞仙子就是你的天花板了」。

朱茵重現紫霞仙子遭酸。(圖/翻攝自朱茵微博)

對此，朱茵的粉絲紛紛為她打抱不平，轉貼她過去的照片，更翻出她稚嫩的童年照，當時11歲的朱茵就已經五官清秀，看起來充滿仙氣，17歲的證件照更是看得出她天生麗質的美貌，當時已經出道當演員的她仍然清純，就算是和現在相比差距也不大，讓港媒忍不住下註解：「真是凍齡32年。」

網友貼出朱茵少女時期的青澀照。(圖/翻攝自TVB網站)

事實上，朱茵一舉一動都受到關注，保養有術的她先前以一身輕便裝扮現身廣州校園，儘管打扮樸素仍擋不住她的明星氣場，立刻吸引大批學生圍觀，就算是玩濾鏡自曝腫樣，對著鏡頭扮鬼臉，還是不毀女神形象，讓粉絲大讚：「胖的好可愛呀」。

(中時新聞網)