上市公司美亞鋼管（2020）前董事賴粵興，2009年間未經董事會同意，擅自將旗下香港美亞2億股份賤賣給港商，再將港幣4250萬元（折合新台幣約1.56億元）得款侵占入己。台北地檢署2016年間發動搜索，全案歷經近5年調查，今（26）日依業務侵占、洗錢等罪起訴賴，並請法院宣告沒收犯罪所得。

同被列為被告的賴粵興祕書高怡秋，以及高女丈夫、賴的外甥林志煌，檢方認為3人間有親屬關係，長期有金錢往來，無法證明高、林與賴有犯意聯絡，且知悉提供的帳戶會被用來隱匿犯罪所得，遂依罪嫌不足處分不起訴。

起訴指出，美亞鋼管2003年成立BVI美亞公司，另2004年6月以香港美亞控股公司於香港上市，賴粵興2005年4月起受派任BVI美亞負責人，BVI美亞擁有香港美亞3億股，當時股價約為港幣0.55元至0.73元后間，至少值港幣1億6500萬元。

賴粵興未經美亞鋼管董事會同意，擅自於2009年5月間與香港寶鼎財務有限公司林姓行政總裁口頭協議，約定將香港美亞3億股以不低於港幣1億元價格出售寶鼎；後因美亞鋼管決議於公開市場處分其中1億股，扣除此部分股款5500萬元後，賴於同年6月間私自將剩餘2億股以4500萬元賤價賣給寶鼎。

賴粵興不只賤賣香港美亞2億股造成美亞鋼管損失，港幣4500萬元股款扣除託管費用250萬元後，又將得款4250萬元分批侵占入己，涉犯業務侵占、洗錢等罪。

(中時 )