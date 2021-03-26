有些人能夠容許情人犯錯，甚至出軌都可以原諒，但也有些人對於愛情品質要求極高，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，摩羯座、天蠍座、獅子座、處女座的人有感情潔癖，只要讓他覺得這段愛情已經不是純粹的愛，已經有無法修復的瑕疵，就會果斷分手，他們寧願孤獨一生也絕對不會委曲求全。

▍1.摩羯座

摩羯座很冷靜有主見，有自己的一套規則，不容許被人輕易觸碰底線。在感情中，摩羯能夠保持足夠的理性，對自己的愛情有一定的要求，如果達不到自己的要求，摩羯寧缺毋濫，寧願孤獨一生，也不願委曲求全。

摩羯很痛恨欺騙，無法容忍玩弄自己感情的人，如果被摩羯發現自己的另一半對自己三心二意，並沒有那麼喜歡自己，就會選擇合適的時機與對方分開。摩羯會把很多事情悶在心裡，不過不說並不代表他不知道，他擅長觀察人的內心，對方是否出於真心他很容易就觀察出來，沒有提出只是他覺得時機未到。

▍2.天蠍座

天蠍座外表堅強，內心敏感，造就他敏感多疑的性格，要他完全信任一個人是很不容易的，如果背叛了他，就絕對不會再有第二次信任的機會。

在感情中，天蠍的敏感會讓他很沒有安全感，忍不住表現出強烈的佔有欲，又很愛吃醋，不能容忍自己的另一半與其他異性有過多接觸，因為他全身心信任一個人的機會只有一次，他不願意承擔任何的風險。如果有一天自己被愛人欺騙、背叛，哪怕曾經自己有多愛對方，他都能狠心絕情地離開，從深情到絕情只是一個瞬間，曾經有多愛如今就有多恨。

▍3.獅子座

獅子座外熱內冷，表現看起來熱情、豪爽，其實內心孤獨、冷靜，對自己有充分的認識，清楚自己想要的是什麼，也清楚自己的底線在哪裡。獅子座把驕傲和自尊當作生命，在任何情況下都不願意卑微地活著。

在獅子的感情世界中，只有在感情平等的情況下，這段感情才能長久，如果任何一方愛得卑微，這段感情就很難維持下去。如果獅子被愛人背叛，或者獅子愛上了一個不夠愛他的人，那麼他維持不了多久就會放棄，因為卑微的愛，在他看來就是將自己的真心扔在地上任人踐踏。背叛了獅子的愛人和那段感情，就像一根刺插在他的心裡，如果不拔掉，就會一直刺痛著他，用屈辱的感覺來提醒他、折磨他。

▍4.處女座

處女座有潔癖是出了名的，只不過除了平時愛乾淨，他的心理潔癖也相當嚴重。處女座是完美主義者，他總是熱衷於讓周遭的一切趨近完美，包括喜歡的人和他們的感情。處女座墜入愛河是一個緩慢的過程，他不是主動的人，需要慢慢深入了解才會徹底讓對方走進自己的內心。深愛一個人的時候，處女座很癡情，對待愛情很專心，心甘情願奉獻自己，願意付出自己的真心，把最深的愛都放在心底，用行動去表達自己的心意。他努力為了愛人好，也會忍不住嘮叨、挑剔，這一切都是他想要努力讓自己的愛人，和自己的愛情都變成最完美的。

戀愛中的背叛和欺騙，在他心中是最大的污點，對處女座這樣極力追求完美的人來說，它造成的傷害和迫害是無法恢復、不能容忍的。他的真心可以錯付，但是他的底線和追求不能被摧毀。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)