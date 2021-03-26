維熹(3501)受到新冠肺炎疫情及新台幣兌美元升值影響，109年稅後盈餘為4.24億元，年減18.46%，每股盈餘為3.59元；維熹搶進低軌道衛星及車用有成，且接獲歐洲品牌廠白色家電新訂單，隨著車用、低軌道衛星及白色家電等新產品出貨放量，維熹審慎樂觀看待今年營收，不過近期銅價居高不下，雖然維熹已陸續向客戶調漲價格，但第1季合併毛利率還是有壓力。

維熹產品為電源連接器及電源週邊產品，終端應用涵蓋家電、消費性電子、電腦、UPS/發電機/工具機等機電相關等，去年第1季新冠肺炎疫情大爆發，且下半年新台幣兌美元急升，衝擊到維熹去年營運。

維熹109年合併營收為46.6億元，年減4.13%，營業毛利為11.29億元，年減9.17%，合併毛利率為24.24%，年減1.33個百分點，營業淨利為5.42億元，年減11.58%，受到匯兌損失達1億元影響，全年稅後盈餘為4.24億元，年減18.46%，每股盈餘為3.59元。

維熹近兩年積極搶進車用及低軌道衛星領域，其中低軌道衛星部分與美系客戶合作開發接收端家用AC電源線，包括連接到地面接收設備及家用路由器的電源控制及網路電源線，相關產品已在去年第3季開始出貨，不過由於客戶處於試用階段，去年相關產品佔維熹營收還很低，大約只有1%到2%，預估今年第2季出貨有機會放大，今年佔比有機會超過3%，低軌道衛星可望成為推升維熹未來營運新動能。

在車用產品部分，維熹目前有EV充電槍及車用線束產品，其中充電連接線配合台系電源供應器廠出貨品牌車廠，車用線束則是出貨給電動摩托車及電動車廠，去年車用產品佔比約2%到3%，今年比重有望再向上攀升。

隨著車用及低軌道衛星等新產品出貨攀升，去年第4季其他類產品(低軌道衛星、充電槍、車用線束、汽車配件及LED戶外燈等)佔維熹營收比重已達10%，公司目標是今年其他類產品佔比能達10%。

近期銅價攀高，讓維熹毛利率承受壓力，維熹表示，匯率及銅價對公司確實有影響，雖然公司已與客戶溝通陸續調漲價格，但漲價是逐步，第1季毛利率壓力比較大，但因新台幣近期走貶，整體來看，今年營收可望優於去年，期待獲利也比去年好。

(時報資訊)