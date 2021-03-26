美系外資調高今明兩年獲利預估，並將目標價由330元大幅調高至450元，晶碩(6491)今日股價以362元開出後，多頭氣勢如虹，盤中最高曾至386元，漲幅在8%左右，穩坐生技股后之位。

大陸彩色隱形眼鏡熱潮商機龐大，晶碩搭上此波熱潮，營運可望受惠，美系外資調高今明兩年的獲利預估，每股盈餘由原先的13.2元及15.35元，調高為15.4元及17.8元。

美系外資在最新出爐的報告中表示，晶碩毛利率進一步成長，再加上有機會在大陸彩色隱形眼鏡熱絡的市場中搶占商機，獲利將呈現上升的週期，因此決定調高目標價，由原先的330元，大幅調高至450元，重申「加碼」評等。

晶碩109年股利和獲利都創下新高，109年營收39.7億元、年增18.6％、毛利率50.3％、年增5.8個百分點、稅後盈餘7.1億元，年成長高達50.4％，EPS為10.22元，董事會決議每股擬配發現金股利5元。

(時報資訊)