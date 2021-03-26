美國強化本土製造的策略，泛鴻海集團的半導體設備廠京鼎(3413)接受日媒訪問透露，考慮赴美國設廠。京鼎同時不排除持續在台灣擴廠或是去東南亞投資。

日經亞洲評論25日報導，京鼎精密總經理兼執行長邱耀銓接受專訪時表示，公司正在積極評估旗下第一座美國廠房，但尚未定案。他說，倘若計畫實現，一開始會是小規模的生產基地，將開發最先進的半導體設備及零組件。不過，京鼎財務長陳鎮福估計，美國設廠的成本將是台灣兩倍半至三倍。

另外，京鼎不排除增加台灣產能作為替代，或至新加坡、菲律賓、越南等東南亞國家拓展的可能性。

展望未來，京鼎很可能在美國、中國及台灣都有擴產計畫，會依據客戶需要進行調整。

半導體設備零組件供應商京鼎第一季淡季表現仍旺，今年隨著設備代工、備品及自動化設備業務展望均樂觀，法人估公司營收將比去年成長逾一成，再創新高，獲利增幅可望優於營收增幅，同步再創新高。

京鼎今年1-2月營收約17.6億元，年增46%，為同期最佳紀錄。京鼎上周參加法說會後，本土投信法人買超，法人預計，公司今年第一季不淡，單季營收有望較去年第四季小幅成長，第二季有望持續向上、挑戰歷年單季新高。全年營收估年增逾10%，上看15%，正式突破百億元大關，且隨著營收規模放大，獲利成長幅度更大。

另外，去年公司啟動備品產能增產計畫，竹南廠新產能預計2022年初開出，未來隨著新廠產能到位，對業績的挹注效果可期。

(時報資訊)