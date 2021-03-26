中租-KY(5871)預期2021年業務及成長動能可望延續、續繳雙位數成長，在放款動能回升至疫前水準、且資產品質改善帶動信用成本下降，減輕一次性稅率上升影響，投顧法人對中租維持「買進」及「增加持股」評等，並將目標價分別調升至220元及195元。

中租股價18日觸及195.5元新高後拉回，於180元附近獲得支撐後回升。在績優題材激勵、法人同聲看讚下，今（26）日開高後放量穩揚，最高勁揚4.35％至192元，早盤維持逾3％漲幅。不過，三大法人近期偏空操作，本周迄今賣超990張。

中租2020年合併營收594.77億元、年增0.58％，歸屬母公司稅後淨利168.57億元、年增8.98％，每股盈餘（EPS）12.2元，三者齊創新高、連3年賺逾1股本。應收款淨額4818.93億元、年增達16％，成長超越預期，延滯率降至2.4％，優於前年底2.6％的疫前水準。

展望2021年營運，中租董事長陳鳳龍預期業務及成長可延續去年動能，台灣及東協估成長10～15％、中國大陸則成長15～20％。不過，因應歐盟及OECD經濟實質新規定，將微調控股公司投資架構，將使整體有效稅率升至約33％，但預期明年可降回29％水準。

投顧法人認為，中租今年放款動能回升至10～15％的疫前水準，加上資產品質改善帶動信用成本下降，可減緩一次性稅率上揚影響，看好每股盈餘（EPS）可望突破14元，分別維持「買進」及「增加持股」評等，目標價自187、185元分別調升至220、195元。

(時報資訊)