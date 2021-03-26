連鎖壽司店促銷活動引起年輕人瘋改名的「鮭魚之亂」，行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，其實古時候的人也有字什麼、號什麼，改名沒有對錯，不是價值觀問題，我們應該要多去暸解年輕人在想什麼。

鮭魚亂全台！寄生蟲超多易發胖？ 營養師來解答《健康糾察隊》｜Salmon sushi ｜寿司

國民黨立委孔文吉詢問蘇貞昌，年輕人為了免費壽司改了自己名字，這代表教育失敗嗎？蘇貞昌說，以前常說行不改名、坐不改姓，但時代不一樣了，網路世代的年輕人，在網路上都有其他的代表自己名字。

蘇貞昌話鋒一轉表示，其實古時候的人也有字什麼、號什麼，改名沒有對錯，不是價值觀問題，只是對於名字使用態度有所不同，我們應該要去多暸解。以前我們都只要一元思想，事情只有對錯，其實往多元發展讓世界多樣化也好

蘇貞昌又說，年輕人也許認為改名是可以自己做主的事情，有些觀念隨著時代改變，但確實我們的國家已經不一樣了，以前原住民名字一定要取漢名，而且登記名字的格數也短。

孔文吉接著問，原住民年輕人為什麼不能單純用羅馬拼音改名？身分證旁邊必須要加一個漢字註記，為什麼政府還是反對單純羅馬拼音？

蘇貞昌回應表示，這點他要再去暸解看看，不過這應該是立法院通過的《姓名條例》所規範的文字運用，戶政事務所人員依法行事。

(中時 )