AZ疫苗22日開打，衛福部長陳時中當日一早就抵達台大醫院，率先接種第1劑疫苗。打完疫苗後，他一度感覺手臂緊繃、身體發熱、局部疼痛，不過現在都已緩解，他也透露自己這幾天一直都很正常。

陳時中今出席衛福部社工日活動，會後有媒體關心他打完疫苗的身體狀況。他表示，禮拜一早上打疫苗覺得還好，護理師的技術很好好，台灣針具也很棒，打進去、拔出來都沒有感覺，到了中午覺得臂有點緊繃，背部也怪怪，當時在想是不是心理作用。

接種第1天晚上，陳時中覺得有點發熱，量了體溫發現37.1度，到了凌晨12點多不太放心，再量一次體溫，變成37.4度，但早上4點多就降下來，第1次量36.8度，第2次量36.4度。今天早上他也量了體溫，是36.1度，在正常的範圍內。

至於手臂出現的局部疼痛，陳時中表示，接種第2天的感覺比第1天多一些，但到了第3天就要去摸才會覺得痛，今天已經摸不太出來。

對於近期北部醫學中心有護理師打完疫苗後心跳加速、全身起疹，陳時中表示，該案並非嚴重過敏反應，而是急性過敏反應一開始大家對狀況不是那麼清楚，做法上比較謹慎，才會把護理師送入加護病房。

(中時 )