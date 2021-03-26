國民黨立委曾銘宗說，根據央行資料顯示，近一年購屋及建築貸款金額無年攀升，不斷創新高。（趙婉淳攝）

國民黨團贊同行政院版本中，房地合一稅2.0回溯至2016年。（趙婉淳攝）

國民黨立委賴士葆說，他指出，台灣擁有4戶以上房屋的佔總人數3.97％，其中自然人平均一個人有5.2戶，法人平均一間公司有25.4戶。（趙婉淳攝）

【LIVE直播】國民黨團召開 「居住正義向前行 房地合一稅、囤房稅 配套才行！」記者會｜2021.03.26

行政院推出「房地合一稅2.0」草案，延長「短期持有」的年限，但擱置囤房稅遭批「做半套」，立院財委會下周一將排案審查。國民黨團今天呼籲蔡政府打炒房做整套，應合併審查囤房稅，另房地合一稅2.0適用範圍應回溯到2016年，且經總統公告後立即實施，若連這個都沒有，就封財政部長蘇建榮為「蘇四分之一」。

立院財委會下周起陸續審查《房地合一稅修正案》，儘管藍綠大多贊成房地合一稅2.0修正大方向，但對於「取得時間點」是否回溯至2016年仍無明確共識，連財政部長蘇建榮也語帶保留，稱「持開放態度」，預料屆時回溯日期與生效日出時間都將成為討論焦點。

國民黨立委曾銘宗說，根據央行資料顯示，近一年購屋及建築貸款金額逐年攀升，不斷創新高，且6都在今年1月至2月移轉戶數，高達3萬9581戶，成長率為18％，顯示房市仍非常熱，政府打炒房措施，沒有效果。

曾銘宗表示，行政院推出的版本，房地合一稅可回溯至2016年，但似受各界壓力有退縮現象，黨團強力堅持要依照政院送來的版本回溯至2016年，另該法案只要經總統公告就實施。

國民黨立委賴士葆說，他指出，台灣擁有4戶以上房屋的佔總人數3.97％，其中自然人平均一個人有5.2戶，法人平均一間公司有25.4戶，但財政部不敢碰這些有錢人，在派系角力下暫緩囤房稅。

國民黨團總召費鴻泰表示，財政部本來要合併推動房地合一稅2.0與囤房稅，但受民進黨幾個派系影響，為德不卒只做了一半，他認為，房地合一稅2.0加上央行減低貸款額度，打炒房效果仍不及格，需加上囤房稅，才有可能達到80分以上。

談到財委會下周一排審，賴士葆表示，若只有房地合一稅2.0，下周很快就會完成初審，政府就會認為對人民有交代，但其實只交代一半都不到，居住正義就是打假球，蘇建榮變成「蘇一半」。

(中時 )