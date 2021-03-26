台灣師範大學化學系教授姚清發團隊提出新的抗癌有機化合物，且透過水溶性錸元素催化劑在水中進行反應，減少使用污染性高的有機溶劑，登上國際期刊「有機化學通訊」封面。

台灣師範大學印度籍博士後研究員Sundaramoorthi Sarathkumar與Veerababurao Kavala，在姚清發指導下，共同在最新一期「有機化學通訊」（Organic Letters）發表研究成果，獲得學術界重視。

研究團隊鑽研橄欖類植物中的(口引)(口朵)（indole），這種常見於各式藥物中的化合物，具有抗癌特性。團隊在實驗中，特意使用可溶於水的錸元素催化劑，在水中進行有機化合物的化學反應。

團隊指出，以容易取得的水做為溶劑，搭配錸元素催化劑在水中進行反應，打破過往多數有機物只能在有機溶劑中反應的限制。這樣的作法能減少化學廢料，也可重複使用催化劑，環境污染較小。

姚清發提到，化學研究時，廢棄物污染一直是個尷尬的問題，這次研究特意不使用有機溶劑，改用水做媒介，一方面減輕污染問題，一方面也能壓低實驗成本。未來將進一步進行活性測試，確認抗癌化合物的實際作用，評估是否能夠投入藥物實驗。

這篇論文登上「有機化學通訊」，並以封面報導，封面照片特別以自然海洋與綠色山林為背景，搭配化合物的化學式，藉此傳達對環境友善、使用自然資源進行綠色化學的理念。

根據台師大提供的資訊，「有機化學通訊」為美國化學學會發行的雙周期刊，是有機化學領域的老牌期刊，受到全球有機化學領域學者關注。（編輯：管中維）1100326

(中央社)