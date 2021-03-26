國2火燒車 消防4分鐘內撲滅、無人傷亡 11:362021/03/26 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道2號14.7公里東向26日10時許發生火燒車意外，桃園市消防局中路分隊獲報，隨即前往救援，所幸無人員傷亡受困。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道2號14.7公里東向26日10時許發生火燒車意外，桃園市消防局中路分隊獲報，隨即前往救援，所幸無人員傷亡受困。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） 國道2號14.7公里東向26日10時許發生火燒車意外，桃園市消防局中路分隊獲報，隨即前往救援，所幸無人員傷亡受困，消防局10時11分抵達現場，4分鐘內就撲滅火勢。 消防局說，接獲國道交控中心報案，國道2號發生汽車火警。燃燒車輛引擎室及駕駛座前飾板，燃燒面積2平方米。桃園市消防局派遣6人3車前往，10時11分抵達現場，12分控制火勢，15分撲滅。 高市府髮夾彎 續辦清明節法會 撞山遊覽車 靠窗椅少2顆螺絲 (中時 ) #10 #火燒車 #4分鐘 #撲滅 #國道2號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 EVERY8D簡訊再行銷提升3成轉換率 母親節助攻各產業「清空購物車」 10:432021/03/26 財經 屏東瑞星盃體操賽 和平國小奪4金4銀 04:102021/03/26 地方新聞 蘇花6死遊覽車座椅釀禍 交通部回溯3事故 擴大召回1189輛 10:462021/03/26 生活 詐團跨海騙上億 2嫌大馬押返台 04:102021/03/26 社會新聞 小米再傳造車 擬與長城合作 11:382021/03/26 財經 光陽、台鈴電動機車熱鬧車拚 04:102021/03/26 時尚消費 19歲男才領照秒撞爛500萬保時捷 爸苦笑：車壞了哈哈 09:172021/03/26 社會 MIT增程巡弋飛彈 射程可達2千公里 04:102021/03/26 焦點要聞 孫翠鳳戲說鄭芝龍 軍艦搬上舞台 04:102021/03/26 焦點要聞 「殺神」基努李維在加州公路上試駕Porsche Taycan 10:372021/03/26 汽車情報-主題企劃 牙痛到不想活 拔掉5顆牙才知是三叉神經痛！2種痛這樣分 08:132021/03/26 健康 社會熱門新聞 大齡女砸447萬借種生烏克蘭寶寶 竟被親弟收養要不回 - 社會 大貨車誤闖機慢車道 騎士驚嚇：大怪物出沒 - 社會 19歲男才領照秒撞爛500萬保時捷 爸苦笑：車壞了哈哈 - 社會 砸65萬娶到落跑妻 新娘厭世臉爆紅 婚紗照曝光是正妹 - 社會 藝人祝釩剛又涉毒 尿液驗出大麻陽性反應撤銷緩起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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