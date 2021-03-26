國道2號14.7公里東向26日10時許發生火燒車意外，桃園市消防局中路分隊獲報，隨即前往救援，所幸無人員傷亡受困。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

國道2號14.7公里東向26日10時許發生火燒車意外，桃園市消防局中路分隊獲報，隨即前往救援，所幸無人員傷亡受困，消防局10時11分抵達現場，4分鐘內就撲滅火勢。

消防局說，接獲國道交控中心報案，國道2號發生汽車火警。燃燒車輛引擎室及駕駛座前飾板，燃燒面積2平方米。桃園市消防局派遣6人3車前往，10時11分抵達現場，12分控制火勢，15分撲滅。

(中時 )