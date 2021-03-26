2021年3月26日 — 歡慶《 少女與戰車最終章》第3話今日於日本上映，戰遊網旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》今天正式宣佈，五款《 少女與戰車》系列收藏版戰車將限時重返遊戲，分別為The Firefly Saunders SP、The IS-2 Pravda SP、The Hetzer Kame SP、The Tiger Kuromorimine SP以及The Panzer IV Ankou。繼先前合作大受玩家好評，《戰車世界：閃擊戰》與《 少女與戰車》再度攜手合作，準備攻略動漫迷以及戰車迷的心。

《 少女與戰車》系列收藏版戰車包括以下成員：

The Firefly Saunders SP 在《 少女與戰車》中由Naomi所指揮，也是在Saunders大學附屬高級中學第一輛加入《戰車世界：閃擊戰》的戰車。The Firefly Saunders SP為英國VI階中型戰車，在同階戰車中槍械最精準而且穿透力最高。

IS-2 Pravda SP是Pravda女子高級中學的代表，也是Nonna艦隊的主要成員，這輛蘇聯戰車是裝甲、機動性及火力完美結合的代表。

《戰車世界：閃擊戰》與《 少女與戰車》再度攜手合作，準備攻略動漫迷以及戰車迷的心。(圖/戰遊網提供)

The Hetzer Kame SP 原先為Panzer 38(t)，然後由大洗女子學園的角谷杏 (Anzu Kadotani)改裝成Hetzer。這輛Hetzer Kame SP為烏龜隊的主要車輛，在與黑森峰女子學園的決賽中的大勝發揮了很重要的作用。

The Tiger Kuromorimine SP為第二戰的指標性代表車輛，在 《 少女與戰車》中為Kuromorimine School (黑森峰女子學園) 的代表戰車，在學院中被視為是一輛很重要的武器，該車輛由 Maho Nishizumi (西住真穗) 所指揮。

The Panzer IV Ankou為大洗女子學院Anglerfish團隊的代表車輛，由Maho的妹妹Miho指揮，該戰車擁有與Pz.Kpfw相同的性能。

3月26日至4月9日，《 少女與戰車》組合包將於遊戲商店中進行大特價，玩家將能以原價的2折至35折購買到五款戰車的限量組合包，千萬別錯過這個難得的好機會！

(科技)