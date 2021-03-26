女性機組員居家檢疫期間只能在飯店隔空和家人孩子打招呼(機師工會提供)

機組員展示值勤-居家檢疫的無限輪迴班表，2／19-2／22 台北-洛杉磯-台北，2／23 在台檢疫，2／24-2／28 台北-紐約-台北，3／1-3／3 在台檢疫，3／4-3／7 台北-舊金山-台北，3／8-3／14 在台檢疫(機師工會提供)

（12：27 新增民航局回應）「這是我們向社會大眾發出的求救信號！」去年3月全球疫情爆發以來，為了運輸民生用品和醫療物資，國內航空公司的機組人員陷入「值勤－檢疫」無限輪迴；今年1月檢疫政策更加：緊縮，有機組員從1月至今沒有任何1天能完全自由行動，身心健康集體亮紅燈。機師工會1項調查顯示，56％機師有更嚴重的失眠問題、將近7成感受到更大壓力、將近9成無法享有正常生活，呼籲政府正視問題。

桃園市機師職業工會與台北醫學大學附設醫院職業醫學科主任林劭華合作，大規模調查國內航空機組員心理健康，有效問卷數超過700份，發現機師已出現焦慮沮喪、社交功能障礙等，

56％機師失眠較過往嚴重、69.9％機師感受更大壓力、89.0％認為無法享有正常生活。林劭華強調，飛航安全非常重要，美國聯邦航空總署、國際民用航空組織都相當關心疫情期間飛航組員心理壓力問題，台灣政府也應盡速擬定因應措施，刻不容緩！

機師工會理事長、長榮機師李信燕表示，有機組員1個月值勤3次，26天無法出門；有女性機組員只能由丈夫帶著孩子在飯店底下和她打招呼，令人鼻酸。「有機組員表示想要留職停薪，想和家人、孩子相處，或是照顧生病的親屬。但是若我們不飛了誰來飛？誰來送醫療物資？」這種情況已經撐了1年，組員已經在崩潰的臨界點。

機師工會常務理事、華航機師陳建財表示，很多民眾不解為何一般人要居家檢疫14天，但機組員只要3天？這是因為機組員是被管制的一群，到了外站旅館之後就像是被戒護的犯人被「押送」進房門，沒有房卡，要在10坪空間待18到72小時；他笑說在外站最期待就是下一班飛機來的時候，終於可以呼吸到自由空氣，「每個人這一年都像被壓縮的彈簧，」不斷值勤、檢疫、自主健康管理，然後自主健康管理還沒滿又要派飛，陷入下一個循環。

機師工會理事、長榮資深副機師廖伯軒表示，今年1月起外站人員都要做PCR檢測，而且不是抽測，是全部都要測，不到3個月內長榮和華航機組員共做了1萬4千多次PCR檢測，通通是陰性。這表示機組人員的防疫措施非常有效，指揮中心是否該重新檢討返台之後的防疫措施和天數，刪除多餘的、過度管理？因為已經造成飛行員及其家屬身心很大壓力。

李信燕補充，國外航空公司飛不同航點有不同調配，例如他們認為台灣相對安全，飛台灣再飛回去就不需要居家檢疫。李信燕認為現在疫情也相對受到控制，希望這類方式能應用在台灣。疫苗的部分，機組員接種意願是高的，但排序也不是很前面，希望政府能重新檢視這方面分配。

民航局回應表示，維護飛航安全為民航局首要任務及目標。在兼顧國內防疫安全需求下，民航局除督促航空公司落實機組員防疫管理，也將持續要求航空公司妥為規劃派遣作業，加強機組員身心關懷及諮商機制，避免發生個別組員身心負荷過重影響飛安或健康情況。對於從業人員反映的相關問題，民航局也將繼續與指揮中心討論，尋求更完善的防疫機制。

(旺報 )