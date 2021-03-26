多家知名國際品牌因拒用新疆棉花，引發大陸抵制浪潮，導致眾多藝人紛紛發文切割，宣布與抵制新疆棉花的國際品牌解約，包括台灣藝人彭于晏、許光漢、張鈞甯、歐陽娜娜等在內。對此，民進黨立委羅致政表示，企業界杯葛來自新疆棉花的動作，彰顯除價格外，更重要的是價值，相較部分藝人宣布抵制杯葛企業，道德上立刻高下立判，希望各界一起支持有良心的企業。

針對部分企業發起拒用新疆棉花行動，大陸影視業昨發動反制，大陸嘉行星光影視傳媒有限公司昨天宣布，大陸女演員迪麗熱巴、楊冪決定中止與Adidas品牌的全部合作。台灣藝人部分，彭于晏、許光漢、張鈞甯、歐陽娜娜等人也宣布與杯葛新疆棉花的品牌終止代言。

對此，羅致政表示，部分企業對於來自新疆棉花採取抵制動作，其彰顯除追求價錢外，更重要的是價值，給予高度肯定，希望大家一起支持有良心的企業。至於有些藝人追求價錢、價格，採取抵制杯葛企業作為，道德上立即高下立判。

羅致政認為，藝人個人及經紀公司有很多考量，在價值跟價格間取捨，但當價值不見了，有一天價格隨時可以被毀滅，因此，價值的堅持是確保價格的基礎。

綠委趙天麟也批評，陸方作法很像過去紅衛兵文革時期，短期來看很有效果，藝人迫使畫清界線，長期看來發動文革式作法的國家下場都不好，因為嚴重違反貿易常規，挑戰世界普世價值，帶來的反作用力跟全面抵制，會造成陸方經濟倒退。

(中時 )