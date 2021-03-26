中工（2515）今（26）日公布2020年合併財報，獲利幾乎翻倍，歸屬母公司業主淨利達6.18億元，比前一年度3.12億元大幅成長，EPS為0.4元，也比2019年的0.2元翻倍成長；中工董事會決議配發股利，每股為現金0.233元，並訂於6月16日召開股東會。

中工去年業績明顯攀升，主要成長動能，第一是來自於成功處分兩艘船舶，貢獻獲利，其次是第四季有台北市松山區新案「中工耘翠」完工交屋所貢獻，全案總銷金額達20億元，快要完銷。

中工去年合併財報也表現搶眼，全年營收134.71億元，稅前淨利7.93億元，本期淨利5.99億元，本期綜合損益6.99億元，歸屬母公司業主淨利達6.18億元，比前一年度3.12億元大幅成長，EPS為0.4元，也比2019年的0.2元翻倍成長。

中工董事會決議配發股利，每股發放現金0.233元。

今天中工股價相對堅挺，盤中上漲1.159％至8.8元。

(工商 )