美國總統拜登周四表示，他將阻止中國超越美國成為世界上最強大的國家，並承諾將大舉投資以確保美國在這場全球兩個最大經濟體之間的競爭中佔得上風。

拜登在其上任以來第一場白宮正式記者會上表示，他在擔任前總統歐巴馬的副總統時，曾與習近平相處多時，並深信這位中國國家主席認為專制獨裁（autocracy）掌握著未來關鍵，而非民主（democracy）。

這位民主黨總統表示，他已經向習近平明確表示，美國不會尋求對抗，但會堅持中國必須遵守公平競爭、公平貿易與尊重人權的國際規則。

他在記者會上表示：「中國有一個總體目標……要成為世界領袖、世界上最富有的國家，以及世界上最強大的國家。這不會在我任內發生，因為美國將繼續成長」。

此外，拜登並抨擊習近平與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）擁抱獨裁統治。拜登表示，習近平是那些人之一，就像普丁一樣，他認為專制獨裁是未來的浪潮，而民主不可能在一個複雜的世界中發揮作用。

拜登3月初接受美國ABC News訪問時直指普丁是「殺手」（ killer），引發了莫斯科當局的怒火。

拜登並表示習近平骨子裡沒有一絲民主，但他是一個聰明人。

拜登表示，他將與美國的盟友合作，要求中國對其在台灣、香港與南海的所作所為，以對待維吾爾族的方式負責，他也將要求北京遵守公平貿易的國際規則。

拜登此番發言，呼應其在競選期間發表的談話。數日前其政府在阿拉斯加與中國高層進行首次的面對面會談，期間公開的激烈言詞交火，已暴露出兩大競爭對手之間高度的緊張關係。

此外，拜登計畫於下周公布規模達數兆美元的基礎設施方案，他表示，他將擴大美國在新興技術方面的投資，如量子運算、人工智慧與生物科技。

拜登表示，他的目標是將美國的研發投資占GDP比重，從目前的約0.7%拉回到1960年代的接近2%。他表示，我們將進行確實的投資計畫，並提到中國在基礎設施上的支出是美國的3倍之高。

(時報資訊)