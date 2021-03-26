東和鋼鐵(2006)本周董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款每股3.3元，減資比率達33%；法人看好公司今年營運維持高檔，加上減資效應，今年每股盈餘可望進一步提升，以外資為首的買超力道持續，今股價突破42元再創新高。

東和鋼鐵23日董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款每股3.3元，再加上擬配發每股1.5元現金股利，總計東鋼股東今年可以領到每股4.8元現金。

東鋼表示，為調整資本結構以提升股東權益報酬率及每股獲利能力，23日董事會決議通過，擬辦理現金減資退還股東每股3.3元股款，現金減資比率33%。

回顧去年，東鋼受惠旗下主力事業鋼筋、H型鋼及鋼結構等需求均強勁，且產品報價也隨原物料價格上揚，全年獲利表現佳，稅後淨利約35.62億元，年增1.27倍，EPS達3.5元，創10年來新高。展望今年，法人看好東鋼在市況續旺及減資效應，EPS將挑戰新高。

展望第一季，因春節等因素，整體獲利可能比上季高峰下滑，但公司目前訂單能見度高；其中，鋼筋、H型鋼訂單能見度看到年底，鋼構接到明年首季，配合鋼筋價格有撐，H型鋼相對強勢；法人推估，東和鋼鐵今年業績有機會比去年穩增，再加上減資效益，EPS有機會挑戰5元。

(時報資訊)