高雄市一名大齡女子單身，但心懷擁有混血小孩的夢想，遂耗費逾447萬元，請弟弟偕同妻子前往烏克蘭找代理孕母，最終用弟弟的精子配種，成功誕下一對雙胞胎女寶寶，不料，弟弟返台後卻不願出養小孩，女子不滿小孩被奪，提告要求返還。高分院二審維持原判，仍判其敗訴，可再上訴。

據判決書指出，一名葉姓女子已過最佳生育年紀，得知其同事遠赴烏克蘭尋找代理孕母，喜獲混血寶貝，便心生相同念頭，2018年間葉女與弟弟、弟媳商討，最終三人達成協議，由弟弟出借精子，葉女則支付弟弟與弟媳前往烏克蘭尋找代理孕母的全部費用。

不料，葉弟與弟媳成功從烏克蘭帶回一對雙胞胎女嬰，但葉弟卻臨時反悔，不願意出養小孩給姐姐，更將這對雙胞胎女嬰登記為三女、四女，令葉女頓時成為出錢的冤大頭，一時氣不過便向法院提起告訴，要求弟弟返回不當得利。

高雄地院一審審理時，葉弟聲稱雙方並無立下契約，他只是配合完成姐姐的心願；法官根據人工生殖法第31條指出，葉女與弟弟將生命商品化，傷害人性尊 言，且社會價值普遍仍對代理孕母較不能接受，兩人均違反社會善良風俗，因此判葉女敗訴。

葉女不服判決上訴二審，高等法院高雄分院日前結審，高分院指出，台灣現行法規明文規定禁止人工生殖，但葉女所主張與弟弟的收養契約，均不符合民法的規定，嚴重違反善良社會風俗，因此維持原判。全案可再上訴。

(中時新聞網)