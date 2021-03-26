近來氣溫攀升，台南市登革熱病媒蚊監測發現包括安南、仁德、東區等30個里超標，環保局結合衛生局、經發局、民政局、永康區公所及志義工等於永康區舉行「登革熱防治誓師大會」，市長黃偉哲率隊向民眾宣導衛教，走進市場攤商宣導防疫、並於溝渠積水處做防疫投藥，呼籲落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，目標零本土病例。

黃偉哲表示，5年前登革熱在台南流行曾造成100多人死亡，面對登革熱絕不能掉以輕心。環保局一上午共巡查43里、倒除積水容器485個、積水處投藥331處、查獲5件陽性容器。

環保局局長謝世傑指出，希望人人都是「滅孓大師」，不要讓病媒蚊囂張，今年繼續維持零本土病例，近來環保局發現空地、菜園有較多的儲水容器，請市民朋友避免在戶外儲水，如有儲水務必加蓋或以細紗網封住。若環境稽查發現積水容器孳生孑孓，將依發告發裁處罰鍰3000至6000元。

台南市防治登革熱除了呼籲民眾落實清除孳生源外，市政府也藉科技力量，在人口密度高的區里設誘卵桶，監測戶外環境中的病媒蚊密度，當誘卵桶陽性率高時即加強孳生源清除工作，並執行化學防治。依台南市登革熱防治中心資料，目前誘卵桶平均陽性率為19.56％，相較2月最後一周（第8周）平均陽性率為7.2％，顯著增加。

台南市登革熱防治中心表示，3月起登革熱病媒蚊監測指數、誘卵桶陽性率及卵粒數有持續上升跡象。3月7日至13日誘卵桶監測平均陽性率14.24％(增加5.01％)，總卵粒數19,835粒(增加7,685粒)，平均卵數6.10粒（增加2.36粒），平均陽性率40％以上或卵粒數250粒以上共有30里（增加17里），平均陽性率以仁德區8.85％上升最多，歸仁區3.57％下降最多；平均卵粒數以東區增加3.58粒上升最多，無下降里別。安南區指數近期上升幅度較大，國安里陽性率已超過60％，幸福里誘卵桶卵粒數接近200粒，需加強注意巡倒清刷。

環保局去年動員執行病媒蚊孳生源清除工作，在環境髒亂相關告發裁處1627件(其中因孳生孑孓177件)、清除21萬8369個積水容器、化學防治98場次。

登革熱防治中心呼籲，台南市於2017年6月26日起，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25條、第70條規定，處罰3000元至1萬5000元，無改善期，今年亦繼續適用，市民不可輕忽。

(中時 )