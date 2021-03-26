大亞集團以大亞綠能名義，斥資9.38億元，收購大同旗下志光能源位於台南市七股漁電共生太陽能案場，預計2021年第二季動工，2022年底落成啟用。大亞預估未來20年發電量超過30億度，總發電收入上看120億元。26日股價上漲0.30元而以19.40元開出，目前股價呈現上漲走勢。

大亞集團近年從生產電力線纜、裸銅線跨足到太陽能電廠，旗下大亞綠能主打綠能技術服務，看準未來太陽能光電市場是自集中式電力配送，轉為分散式在地再生能源供應，斥資60億在台南七股區三股子段養殖魚塭，建置全台最大漁電共生太陽能電廠，總面積約160公頃。

大亞綠能去年完成台灣首件大型土地變更太陽能建置案心忠電業之後，25日與大同完成股權轉讓協議。大同董事會通過旗下百分之百持股志光能源售予大亞綠能。大亞綠能將接手志光能源台南市七股區三股子段太陽能電廠開發案後續事宜。志光能源位於台南七股太陽能電廠總建置容量120MW，第一期工程預計2021年第二季開始建置，容量約85MW，預計2022年8月前正式併網；第二期35MW申設作業，也同步展開，是目前台灣最具指標性太陽能漁電共生案。

大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞將持續深化創能、儲能、節能的能量，布局綠能產業完整性。志光能源太陽能電廠總裝置容量120MW，預計今年第二季動工，由聚恆科技負責系統整合，預計明年年底完工，未來20年，預估至少發電量達30億度，營收可突破120億，對未來市場發展，作為能源串接品牌的領頭羊。

沈尚弘指出，大亞集團也將配合政府政策及法規，預計以每年開發50MW地面型電廠的強度持續至2025年。等志光能源太陽能電廠併網啟用，大亞集團所運營太陽能電廠總裝置容量共計250MW，每年發電收入達15億元。

(工商 )