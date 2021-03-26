高英軒力道之大快把球衣扯破。（客家電視台提供）

張瑀希揮拳揍人上癮。（客家電視台提供）

高英軒5年前在籃球戲劇《High 5 制霸青春》飾演暖男助理教練，近期在《女孩上場》轉性飾演鐵血教練，一出場就在罵球員，劇中為指導球員戰術，帶動氣氛，一度喊到燒聲。其實接演該劇前，高英軒受疫情影響工作減少收入銳減，一度打算斜槓當美食外送員。

高英軒表示，他原本已經準備好良民證申請通過、也拿到外送箱，要去跑外送，沒想到下半年開始電視、電影等工作接連而來，至今還未上路外送。他笑說，不會因為是演員就拉不下臉外送，比較擔心的是只有腳踏車當代步工具，要如何在時間內將食物平安送到是一大考驗。

在《女孩上場》劇中，高英軒飾演敵對高中籃球教練，有一場戲是女主角張瑀希幻想要揮拳揍他，雖然說好是借位演出，但高英軒為求畫面好看，叫張瑀希盡量出力打他沒關係。第一拳揮出雖然沒有真的打到，但高英軒順勢往後倒，力道之強竟然把後面的椅子坐壞。張瑀希表示，第一次演戲還要揍人很緊張，但知道跟高英軒對戲不用擔心，不論怎麼揮拳他都可以接，讓張瑀希越演越有心得，直呼好想再多揍幾次，表現一定會更好。

導演吳宗叡表示，高英軒除了敬業之外也魅力十足，有一場戲吳宗叡要求高英軒對球員發怒，邊罵邊拉扯隊長劉佳紋的球衣，讓畫面看起來比較有暴力感，沒想到拉到球衣都快扯破。沒想到一喊卡，球員不但沒有害怕，反而整隊直呼好帥喔！吳宗叡笑說，高英軒根本是女孩們的偶像，除了被他影響跟著在場邊健身之外，後來還發現不少人的手機都有高英軒後援會貼紙，直接被他圈粉。《女孩上場》週一週二晚間十點於客家電視頻道、網站、YouTube、四季線上、CATCHPLAY+、KKTV、LiTV、LINE TV、myVideo平台同步播出。

(中時 )