2021澎湖國際海上花火節即將於4／22開幕，今年與國人熟悉的LINE合作，結合人氣LINE FRIENDS明星規劃專場活動，今(26)日在澎澄飯店舉辦澎湖場記者會，澎湖縣長賴峰偉及副議長陳雙全共同出席，現場邀請熊大兔兔擔任神秘嘉賓，為今年花火節行銷揭開序幕。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖花火節今年邁入第19年，縣府年年推陳出新，今年自4／22至6／28總計規劃23場花火活動，其中8場專場與LINE合作，推出LINE FRIENDS主題無人機科技燈光秀以及煙火，縣府也設計了7套專屬澎湖的無人機科技燈光秀，將在觀音亭、七美、吉貝、望安等地展演，今年澎湖國際海上花火節規模更勝以往，觀音亭場次LINE FRIENDS主題專場將以400台無人機亮相，離島場更是增加到200台無人機進行展演，今年吉貝場花火節也首度移師吉貝沙尾，利用沙尾地形施放特色煙火，並結合沙尾美人魚主題燈點亮沙尾。

縣府今年也邀請韋禮安、魏嘉瑩及陳零九、邱鋒澤擔任開幕及閉幕演出，4／22晚間19：30開始至21：20的開幕儀式更將首次在LINE TODAY全程直播，請鎖定LINE TODAY LIVE官方帳號或LINE TODAY旅遊中『TODAY帶你玩澎湖花火節』的話題也可收看。另外5／6澎坊之夜由吳汶芳擔綱演出、6／3福朋喜來登之夜由閻奕格獻聲亮相、6／24新光人壽之夜邀請張立昂登台，七美、望安、吉貝三場離島則分別邀請謝金晶、陳隨意、陳淑萍等本土知名唱將唱響離島之夜，同時縣府日前也徵選全台及澎湖多組優秀表團加入花火舞台演出行列，縣府另外規劃八場花火露天電影之夜，分別是與法務部合作的4／29「正義辯護人」、5／3「紅鞋公主與七矮人」、5／13「失業女王聯盟」，以及縣府精選5／17最佳金馬劇情長片「消失的情人節」、5／27人氣喜劇「花甲大人轉男孩」、5／31拍攝地點包含澎湖二崁的「癡情男子漢」、6／7澎湖經典愛情喜劇「落跑吧愛情」、6／17震撼人心的「看見台灣」。

此外，縣府在4／15至4／17將在西嶼外垵漁港舉辦科技燈光水舞秀，為花火節活動起跑暖身，外垵漁港現場將以全台最大長達15米七彩福龜為主題，進行燈光水舞展演，4／15晚間7時10分以及9時20分將首秀西嶼主題無人機科技燈光秀，搭配漁火點亮外垵漁港夜晚，為即將到來的花火盛會璀璨迎賓。

縣府積極地與LINE攜手打造全方位行銷活動，透過線上線下的虛實融合，協助商圈數位化之餘，更活絡國內消費和商圈經濟，不僅日前與LINE熱點合作舉辦三場次說明會邀請澎湖地區店家加入，後續也將在花火節期間於花火體驗館、中央老街、七美南滬港、澎湖機場等地點設置LINE Beacon，民眾只要打開藍牙及GPS (定位)，就可在指定景點接收尋寶活動的即時訊息推播，完成步驟即可獲得專屬獎勵，最後還有抽獎機會喔！獎項有臺澎來回機票、五星飯店住宿券、澎湖特產伴手禮、LINE FRIENDS花火主題商品等，邀請大家花火節期間一起加入澎湖城市尋寶，逛遊澎湖拿好禮。

同時透過LINE旅遊也將持續推廣澎湖各地美景，讓民眾看見澎湖之美，特別推出花火節專屬活動 （LINE旅遊活動網址：https：／／lin.ee／duBL66e／rcfk），針對4大出遊客群，包含親子、網美、情侶、好友等，貼心推薦專屬行程，無論是懶人跟團玩或是機加酒自由行，都能找到最適合你的旅遊規劃，透過LINE旅遊預訂還享有LINE POINTS回饋。另外，縣府也將在澎湖機場、史蹟公園設置大型LINE FRIENDS花火節造型裝置，歡迎大家跟熊大兔兔等LINE FRIENDS明星同框拍照。

暢玩澎湖花火節之餘也不忘響應環保，LINE 與澎湖縣政府合作「奉茶行動」，保護在地環境。鼓勵民眾帶水壺至澎湖，目前已有80多個奉茶站點加入「奉茶行動」，民眾可透過LINE熱點服務搜尋關鍵字『＃奉茶行動＠澎湖花火節』，即可輕鬆找到最近的奉茶站，一起減塑做環保，也同時守護美麗的海灣環境。（LINE熱點活動網址：https：／／lin.ee／K9zmWnR／czvn）

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