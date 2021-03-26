大陸超模奚夢瑤2年前嫁給賭王何鴻燊四房兒子何猷君，同年生下千億賭王金孫，晉升貴婦一族。當時傳聞為了獎勵奚夢瑤辛苦生產，婆婆梁安琪送上5億豪宅，期盼小倆口再接再厲。最近有網友在武漢偶遇奚夢瑤跟何猷君，該網友指奚夢瑤看起來胖了一圈，走路時小心翼翼，保護微凸的肚子，看似懷了二胎。

何猷君2年前在商場向奚夢瑤求婚成功，小倆口後來趕進度，登記結婚不久後便生下一兒，後來兩人上《幸福三重奏》被問何時生二胎？何猷君坦言媽媽梁安琪其實很期待再度抱孫，希望兩人趕緊拚生，另一旁奚夢瑤尷尬表示：「生多一點聽起來像豬，老公。」何猷君則透露計畫大約是隔3年後再生，兩個小孩才不會打架。

奚夢瑤、何猷君育有1子。（圖／翻攝自何猷君MarioHo、Ming奚夢瑤微博）

此時梁安琪打槍，認為隔3年才生，小孩之間生肖會對沖，可能導致「兄弟姊妹感情不好、家庭不好」，何猷君無法說服媽媽，只好回應：「順其自然吧」。近日，有網友在武漢特色餐廳直擊何猷君夫妻約會吃飯，兩人都穿一身黑，相當低調，影片中奚夢瑤不僅發福，走路時還低頭護著肚子，速度相當慢，引發質疑兩人要二度當爸媽了。

網友直擊奚夢瑤疑似懷二胎。（圖／翻攝自微博）

先前奚夢瑤就說過，老公何猷君想要女兒，確實有再生計畫，去年5月賭王何鴻燊因病辭世，網上傳聞何猷君搶著結婚是為了財產，當時他澄清生兒子只是為了圓父親的夢想，「我好開心，看到我父親的笑容，我一輩子都驕傲，一輩子都開心」，「生了兒子，沒生兒子，我錢還是夠花的，謝謝」，更指家產早就分完了，他跟奚夢瑤之間是不是真愛不需要網友評判，「我愛她，不需要你認可」。

(中時新聞網)