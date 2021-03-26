試驗豬隻進行耳標釘掛作業，供防疫人員辨識及追蹤監測。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

行政院農業委員會推動「傳統豬瘟哨兵豬清除計畫」，拚2023年豬瘟拔針，台南市農業局動物防疫保護處全力配合推動，今年上半年度已選取轄內16場養豬場進行哨兵豬試驗。

世界動物衛生組織2020年6月正式宣布台灣成為口蹄疫不施打疫苗非疫區，成功達成23年來撲滅口蹄疫的重要里程碑。台南市長黃偉哲表示，接下來仍不能鬆懈，下一步要解決「傳統豬瘟」，因台灣持續施打豬瘟疫苗，已十多年沒有發生豬瘟案例。

農業局長謝耀清指出，配合農委會哨兵豬計畫，選定的養豬場均預留未施打豬瘟疫苗仔豬15頭作為哨兵豬實驗豬群，選定的哨兵豬必須進行3次檢驗，首先選定3至9周齡仔豬進行第一次採檢及釘掛耳標，18至24周齡肉豬進行第二次採檢，待6月齡豬隻上市時再由屠宰衛生檢查獸醫師進行第3次採檢。

另外，也對畜牧場病弱豬、母豬、環境等進行採樣監測，以得知仔豬成長期間有無被感染豬瘟病毒及環境中是否存在豬瘟病毒。

動保處表示，配合中央執行豬瘟清除政策，台南市上半年度目標16場養豬場，目前已執行14場哨兵豬監測。此外，該處每年於養豬場採樣監測豬瘟抗體54場及肉品市場採樣監測豬瘟抗體3000件，均無疫情發生，但是除了哨兵豬外，養豬場其他豬隻仍必須正常施打豬瘟疫苗及其他相關疫苗，維持豬隻正常免疫。

南市目前有約600場養豬場，在養量約60萬頭，約占全國飼養量10分之1，期望養豬戶全力配合採樣工作，使哨兵豬計畫順利執行。農業局表示，會持續配合農委會清除計畫，並監控豬隻健康情形、輔導養豬場落實疫苗注射及做好生物安全防疫工作，逐步清除豬瘟，提升養豬產業價值。

(中時 )