聯邦投信26日表示，近期全球股市大幅震盪，去年至今漲幅最大的科技類股更成殺盤重心，債券亦遭大幅拋售，在各國寬鬆政策不變的情況下，市場資金仍充沛，且疫苗施打逐漸普及，預期防疫措施將再放寬，FED主席鮑威爾亦多次出面喊話以降低市場對通膨的憂慮，長線風險性資產仍是值得增持，建議可把握跌深機會，逢低加碼布局手機、汽車、數據中心及伺服器等產業。

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，FED主席鮑威爾與美國財政部長葉倫在3/23出席國會聽證會，均提到今年經濟已有明顯的強勁反彈，但要達到完全復甦仍為時尚早。債券殖利率的急速上升、通膨邁向2％、稅收政策等因素雖會造成股市短線大幅波動，但因FED不升息態度明確，而拜登政府以恢復充分就業為政策主軸，對未來展望依舊維持正向。

陳昶宇表示，手機在經歷去年的重創之後，今年出貨量有望恢復到2019年的水準，加上5G換機需求以及手機內含價值提高，有助於相關供應鏈續創營收高峰。另汽車行業的復甦以及新能源車銷量持續拉升，也顯著帶動相關零組件廠商受惠。在逐漸常態化的遠距辦公、教育、醫療帶動，數據中心及伺服器等相關生態系統也是值得關注的投資標的。

展望後市，陳昶宇指出，股市雖因近期通膨疑慮而動盪，然在資金持續充沛的寬鬆環境下，一旦利空消息淡化後，經濟將開始步上正軌，風險性資產Q2展望仍樂觀，可逢低布局電子、5G、車用電子等需求暢旺之產業。

(工商 )