台南市後火車站一家五星級飯店慶祝50歲，業者推出一系列住宿、餐飲與宴會廳優惠活動，包括與飯店同在1971年4月23日生的壽星，可享免費入住一晚，晚上8時到吃到飽自助吧用餐享5折優惠，有網友獲知消息，考慮揪團吃爆。

香格里拉集團1971年4月23日在新加坡成立第1家飯店，累積50年的飯店經營管理經驗，全球擴展超過100家飯店。

業者慶賀成軍50周年，全球的飯店都有一波優惠活動，台南市率先公布，除了與飯店同年月日生的壽星可免費入住豪華客房一晚（價值1萬多元），4月壽星或任一個月分23日生的民眾，都有入住優惠。

台南市業者在飯店10樓經營的自助吃到飽餐廳，也推出優惠，預訂3月29日至5月31日，每週日至週四的晚餐，民眾8點後用餐5折。

有網友被業者推出的優惠活動吸引，準備發起揪團吃爆自助餐廳，在網路號召網友一起組團。

香格里拉台南遠東國際大飯店表示，一個品牌經營50年相當不容易，因此很重視這次活動，希望民眾踴躍響應。

(中時 )