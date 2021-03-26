在5G今年將持續發光發熱下，聯發科(2454)營運迎來可觀成長，近期也盛傳聯發科下一代旗艦晶片天璣2000屆時售價將超越100美金，成為單價最貴的AP(行動晶片)，看好手機、非手機業務同步成長，廣發證券重申買進評等，預期今明每股獲利將分別可大賺53.3元、58.8元，將目標價上調至1279元。

廣發證券表示，聯發科首季可望迎來強勁增長，帶動毛利率超出公司第一季財測，預計聯發科第一季整體營收將達財測964~1041億元的高標，並帶動毛利率達到45.1%，優於財測的42.5%~44.5%，主要是受益於智慧機晶片市占率提升，產品組合優化，和晶圓代工產能緊張所帶來的價格提升。

廣發證券表示，聯發科今年5G和4G晶片將呈現量價俱揚，故維持聯發科於5G市占率提升的觀點，預期對手高通的晶片供應將持續受制於三星的代工產能，加上近期挖礦機需求上升，預期三星可供應高通的產能將更加吃緊，考慮大陸市場手機需求復甦，預期大陸品牌手機將持續轉移至聯發科。看好聯發科手機和非手機業務同步點火，廣發證券重申買進評等，預期今明每股獲利將分別可大賺53.3元、58.8元，將目標價上調至1279元。

聯發科通過OPPO Reno 5 Pro採用，正式進入人民幣3999元價格的手機，有效提升品牌形象，預期後續推出的天璣1000系列的產品和5奈米天璣2000/1300將延續高階動能。

4G方面，廣發證券認為，因三星LSI和高通專注5G晶片，所以有利於聯發科透過市占率提升，今年出貨量將相較去年成長，平均單價則因為晶圓代工產能吃緊而上漲。

至於非手機產品部分，包括Wi-Fi、PMIC、TV和ASIC(客製化晶片)等，聯發科非手機的主要晶片，如PMIC(電源管理IC)和TV將受益於晶圓代工產能吃緊而於第二季度延續漲價力度，Wi-Fi晶片則受益於28奈米轉趨緊張而跟進漲價行列。此外，Wi-Fi業務亦受益於Wi-Fi 6的滲透提升和聯發科在Wi-Fi 6的及早進入；再者，PMIC也受益於5G的使用量提升；另外，ASIC受益於Chromebook需求強勁和聯發科於ARM平臺的優勢，加上今年於交換器專案的佈局，都將是聯發科非手機領域的成長動能。

(時報資訊)