工業電腦廠凌華(6166)董事會通過2020年財報，去年第四季營運穩步回升，歸屬母公司稅後淨利0.72元、每股盈餘（EPS）0.33元，回升至近3季高點。不過，受新冠肺炎疫情影響，去年全年歸屬母公司稅後淨利2.41億元，仍降至近8年低點，每股盈餘1.12元。

凌華董事會通過股利分派案，決議擬以資本公積配發每股現金股利1元，盈餘配發率約89.29％。以昨（25）日收盤價63.7元計算，現金殖利率約1.57％。公司將於6月24日召開股東常會。

凌華去年第四季合併營收27.18億元，季增19.03％、年減5.46％，為全年高點。受新台幣強升影響，毛利率39.1％，低於去年第三季40.25％及前年同期41.7％。不過，營益率6.01％，優於去年第三季3.76％、低於前年同期10.74％。

在營收規模及本業獲利回升下，凌華去年第四季業外虧損雖增加，歸屬母公司稅後淨利0.72億元，季增29.49％、年減40.79％，每股盈餘0.33元，優於去年第三季0.26元、低於前年同期0.57元，仍雙雙回升至近3季高點。

合計凌華去年合併營收96.35億元、年減8.21％，為近4年低點，毛利率39.59％、營益率4.93％，低於前年40.86％、7.31％。歸屬母公司稅後淨利2.41億元、年減達45.02％，為近8年低點，每股盈餘1.12元。

凌華先前法說時表示，疫情干擾去年各地區客戶拉貨需求，僅中國大陸受惠網通及公共建設出貨需求增溫而強勁成長。不過，今年歐洲及中國大陸成長動能續強，北美及亞太區可望同步回溫，看好今年營運可望重返成長軌道。

凌華2021年前2月自結合併營收12.55億元、年減12.02％。不過，董事長劉鈞指出，主因去年首季有規模達5～6億元的通訊專案訂單出貨，墊高比較基期，使前2月營收還看不出成長力道，實際上今年首季接單年增達4～5成，市場需求及動能相當強勁。

劉鈞指出，隨著疫情干擾程度降低，客戶需求已經「醒來」，看好動能將自3月起增溫。雖然零組件缺料程度加劇、坦言搶料壓力頗大，並規畫第二季調漲產品報價5～10％，樂觀看好今年營運表現一定會比去年好。

(時報資訊)