今年初開館的台南市圖新總館深受大小朋友喜愛，一旁占地1.9公頃的「閱之森公園」今天也宣告啟用，整座基地用心打造多項共融設施，還有台南第一面觸覺導覽板，台南市長黃偉哲表示，新總館西側閱之森公園也是市政重要建設之一，涵蓋林間書席、喜閱廣場、陽光草坪、花語草坪、共融遊戲場、遊戲沙坑等，歡迎大小朋友一起到新總館，享受閱讀從室內室外親子共讀的空間!

市圖新總館開館以來，曾締造單日湧入上萬人盛況，目前回歸平穩，平日固定湧入2000人、周末6000人，戶外的親子公園也吸引不少民眾來走動，今天終於宣告啟用，讓很多家長直呼開心。

文化局打造共融遊戲場及遊戲沙坑，導入共融之觀念，提供土堤式遊具、 滑梯、鞦韆、攀爬網架等遊具，且皆通過 SGS 安全認證，讓小朋友自然探索、 安全遊玩。26日「閱之森公園啟用暨兒童樂讀月啟 動」由黃偉哲市長偕同多位臺南市議員、文化局長葉澤山、永康長區張睿民與小朋友一起在公園裡朗讀繪本， 同時也宣布4月「兒童樂讀月」系列活動即將登場!

黃偉哲表示，「閱之森公園」是總圖的一部分，是戶外的總圖，當閱讀疲乏了，就到公園舒展筋骨、跑跑跳跳、吹吹自然風，當你玩累了，就回到圖書館內休息、看書，歡迎大家來新總圖探索動靜皆宜的閱讀饗宴。

文化局長葉澤山說，為了讓大家體驗閱讀的不同型態，市圖於4月以莎士比亞誕生為發想，規畫「2021兒童樂讀月-當寶貝遇見莎翁」系列活動，結合館內外多元空間，辦理 23場豐富精彩的表演、活動及課程。不只有兒童書展、親職講座、親子羊毛氈手 作及熱轉印課程、「小廚師出任務」烹飪課、小朋友最愛的魔法及泡泡表演，更有兒童偶劇《小丑與公主》售票演出。

4月18日呼應世界閱讀日，除了英語話劇 《莎莎莎!莎士比亞》、世界樂器體驗課「快樂小樂手」，還有以「小小莎士比亞」 為主題的闖關遊戲，更結合最夯的全民挺鳳梨話題，舉辦「旺旺小農市集」，以 多元的活動形式，讓新總館變身為小朋友的驚奇閱讀樂園。

(中時 )