巨菱於台中港區投資興建工業級過氧化氫製造工廠，將於明年底完工啟用。（加工處中港分處提供／陳淑娥台中傳真）

日商巨菱公司深耕台灣，於台中港區加碼投資46億元興建工業級過氧化氫製造工廠，25日舉行新廠動土典禮，未來將直接在地生產半導體產業所需化學品，並將日本先進製程技轉台灣，不但降低原料依賴國外進口風險，也讓產業供應鏈更加完整，預計明年12月完工正式營運。

巨菱公司於台中港區加碼投資46億元興建工業級過氧化氫製造工廠，新廠於25日舉行動土典禮，由該公司董事長石川宏道主持，經濟部加工出口區管理處長楊伯耕、中港分處分處長梁又文、關務署台中關務長劉莉莉、航港局中部航務中心主任張家豪，及經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠等貴賓到場致賀。

加工處長楊伯耕表示，當初巨菱要擴廠時，中港加工區無適合設廠用地，經加工處中港分處協助轉介，最後擇定鄰近中港加工區的台中港石化工業專區興建新廠。

楊伯耕指出，巨菱公司新廠將直接在地生產半導體產業所需化學品，並將日本先進製程技轉台灣，不但降低半導體產業原料大部份依賴國外進口風險，也讓產業供應鏈更加完整，預計明年12月完工正式營運。

加工處中港分處分處長梁又文表示，巨菱公司預估2026年中港加工區廠與台中港西碼頭新廠合併，年營業額將可成長2倍以上，相信在巨菱再次加碼投資台灣，定能讓國內半導體及液晶面板產業蓬勃發展，為國內科技產業、廠商及政府團隊共創多贏局面。

巨菱公司為日商三菱瓦斯化學株式會社於2000年在中港加工出口區設立，從事半導體及液晶面板產業製程使用之電子級先進化學品專業生產，屬於產業供應鏈之上游材料商，2014年巨菱看好台灣經濟發展，加碼在台投資15.6億元擴增產能，並於中港加工區增建研發大樓，強化研發能量。

(中時 )