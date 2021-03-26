媒體報導，國民黨為去除「紅帽」而訂定的「黨公職兩岸交流行為準則」，24日召開說明會聽取中常委看法，但因黨內反彈不小而無果。對此，資深媒體人李艷酸，聽說現在大陸方面對民進黨更積極加強收攬，難怪時不時要提醒民進黨「不要賺大陸的錢，在島內搞台獨」，這就可大概猜到民進黨在大陸也未讓國民黨專美於前。她因此感嘆，藍綠誰是買辦？

《風傳媒》24日報導，國民黨召開「黨公職兩岸交流行為準則」草案說明會，會中黨內反彈聲浪不斷，最後沒有結果。李艷秋今（26日）為此在臉書發文表示，國民黨想要制定「反買辦條款」，規範黨公職人員赴大陸交流與商業往來，但受到中常委的質疑，認為大陸企業很少沒有官方背景，要排除很困難，因而這個條款已經卡了近5個月過不了。

李艷秋直言，國民黨想規範買辦現象，基本上應該是認識到了黨職人員，藉著這個頭銜在大陸賺取商業利益，成為國民黨的形象包袱；可國民黨中央長期積弱，一個規範搞個半年都下不了手。她認為，要規範國民黨買辦形象可以從3點下手，一，不做生意，何必管他有沒有官方資金？二，不搞私下來往，組團交流，記者隨行。三，不要求接待，個人行程自理。

但李艷秋也表示，聽說各級台辦早就開始對民進黨加強收攬工作，與民進黨建立聯繫交流的工作獎勵積分，遠遠超過對國民黨的工作積分，例如三不五時老共就要「提醒」民進黨「不要賺大陸的錢，卻在島內搞台獨」，就可以大概猜到民進黨在大陸也未讓國民黨專美。她建議，何妨請老共把民進黨及家族在大陸參與哪些利益公布一下，讓台灣老百姓看清天下烏鴉一般黑，兩岸之間說不定就能多些正常的交流。

大批網友也在其po文底下留言表示，「只要有錢，什麼鬼都會搶著推磨啦」、「就經驗而言每次國民黨一離開，民進黨馬上接手，而且更積極，何必呢！研究如何由黨中央納入管理比較對吧，人家可不會跟你客氣」、「認同！如果綠營也有買辦應一槍斃命」、「李姐真是一針見血」。

(中時新聞網)